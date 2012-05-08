В Нижнем Тагиле обнаружены тела двух молодых мужчин, а рядом с ними – шприцы

Тела были найдены около 19 часов 6 мая в одной из квартир дома по улице Контантина Пылаева в микрорайоне Смычка. Обнаружили трупы местные жители. Погибшим на вид от 22 до 26 лет, на их теле полицейские нашли следы от внутривенных инъекций.