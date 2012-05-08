В Нижнем Тагиле обнаружены тела двух молодых мужчин, а рядом с ними – шприцы
8 мая 2012, 13:20Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Предположительная причина смерти – передозировка наркотиками.
Тела были найдены около 19 часов 6 мая в одной из квартир дома по улице Контантина Пылаева в микрорайоне Смычка. Обнаружили трупы местные жители. Погибшим на вид от 22 до 26 лет, на их теле полицейские нашли следы от внутривенных инъекций.
Рядом с погибшими лежали два шрица. Следов насильственной смерти не обнаружено. Сейчас полицейские проводят доследственную проверку. Явных признаков того, что в квартире велось изготовление наркотиков, нет, хотя в силу антисанитарных условий любая кухонная посуда могла использоваться для этих целей.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей