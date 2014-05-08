В Нижнем Тагиле большой пожар: столп черного дыма видно практически отовсюду (ВИДЕО)

Иду по проспекту Строителей - за вокзалом сильный дым, прямо столп черного дыма.

Согласно оперативным данным, в районе вокзала пожара нет, в числе предполагаемых локаций - территория завода НТМК либо коллективные сады, которых достаточно много, если ехать в сторону Вагонки. Как добавила Александра, перезвонив чуть позже, пожар есть в районе пересечения Восточного шоссе и улицы Кулибина - там как раз находится сад НТМК №14.

Подробная информация будет известна чуть позже. Тем не менее, уже сейчас можно судить о большой площади возгорания. Вот что видно на городских камерах:

Дым за зданием вокзала и с камеры перекрестка улиц Юности и Докучаева

Видео предоставила пользовательница Мила Степанова

Фото сделаны с камер «Сети Тагила».