В Нижнем Тагиле большой пожар: столп черного дыма видно практически отовсюду (ВИДЕО)
8 мая 2014, 14:05Происшествия
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Прямо сейчас в Нижнем Тагиле происходит большой пожар. Об инциденте сначала сообщила пользовательница TagilCity.ru Александра:
Иду по проспекту Строителей - за вокзалом сильный дым, прямо столп черного дыма.
Согласно оперативным данным, в районе вокзала пожара нет, в числе предполагаемых локаций - территория завода НТМК либо коллективные сады, которых достаточно много, если ехать в сторону Вагонки. Как добавила Александра, перезвонив чуть позже, пожар есть в районе пересечения Восточного шоссе и улицы Кулибина - там как раз находится сад НТМК №14.
Подробная информация будет известна чуть позже. Тем не менее, уже сейчас можно судить о большой площади возгорания. Вот что видно на городских камерах:
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Дым за зданием вокзала и с камеры перекрестка улиц Юности и Докучаева
Видео предоставила пользовательница Мила Степанова
Фото сделаны с камер «Сети Тагила».
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