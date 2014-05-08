«Выпивал, а про гранату забыл...». В Нижнем Тагиле обезвредили опасную находку (ВИДЕО)

Все началось с того, что сотрудники ДПС доставили 23-летнего молодого человека, задержанного за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В ожидании предстоящего суда, на котором должен был рассматриваться административный протокол по статье 12.8 КоАП Российской Федерации, составленный на нарушителя, молодой человек находился в дежурной части отдела полиции.

Когда подошло время ехать в суд, парень напросился на разговор с дежурным и признался, что накануне обнаружил гранату на пустыре в районе гаражно-строительного кооператива на улице Кулибина, куда приезжал по своим делам. Опасную находку сфотографировал на телефон, но вовремя в полицию не сообщил, так как выпивал и совершенно забыл о случившемся.

Информацию сразу передали в дежурную часть, и на место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №18 с кинологом и служебно-розыскной собакой, а также сотрудник инженерно-технического отделения ОМОН. Кроме того, согласно правилам, на Кулибина приехали сотрудники службы спасения и бригада скорой помощи.

Оказалось, что провинившийся водитель нашел боевую гранату Ф-1, она была со следами сильной коррозии. Собака указала на наличие взрывчатых веществ, поэтому специалисты ОМОН с особой осторожностью транспортировали взрывное устройство, представлявшее опасность, на специальный полигон, где уничтожили.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Видео с сайта 66.mvd.ru