Под Нижним Тагилом в ДТП погиб новорожденный младенец и пострадал еще один ребенок (ФОТО, ВИДЕО)

Водитель 1970 года рождения был за рулем автомобиля «Ниссан Пульсар». Машина двигалась со стороны Черноисточинска в Нижний Тагил. Автовладелец не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. В это время там ехал автомобиль «Опель Астра», за рулем этой иномарки также находился мужчина 1970 года рождения.

В результате столкновения погиб младенец, находившийся в автомобиле «Ниссан». Известно, что ребенка перевозили с помощью детского удерживающего устройства. В этой же машине в детском удерживающем устройстве находился еще один малыш в возрасте чуть более 2 лет. Этот ребенок, а также водитель и два пассажира иномарки, выехавшей на встречную, получили различные травмы.