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Под Нижним Тагилом в ДТП погиб новорожденный младенец и пострадал еще один ребенок (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Под Нижним Тагилом в ДТП погиб новорожденный младенец и пострадал еще один ребенок (ФОТО, ВИДЕО)

8 мая 2016, 21:10ПроисшествияАлександра Логинова
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