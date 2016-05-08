Под Нижним Тагилом в ДТП погиб новорожденный младенец и пострадал еще один ребенок (ФОТО, ВИДЕО)
По данным портала Ural24.com, ДТП произошло 8 мая в седьмом часу вечера. Две иномарки столкнулись на трассе «Нижний Тагил - Усть-Утка», в результате лобового столкновения погиб младенец в возрасте 1 месяц.
Водитель 1970 года рождения был за рулем автомобиля «Ниссан Пульсар». Машина двигалась со стороны Черноисточинска в Нижний Тагил. Автовладелец не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. В это время там ехал автомобиль «Опель Астра», за рулем этой иномарки также находился мужчина 1970 года рождения.
В результате столкновения погиб младенец, находившийся в автомобиле «Ниссан». Известно, что ребенка перевозили с помощью детского удерживающего устройства. В этой же машине в детском удерживающем устройстве находился еще один малыш в возрасте чуть более 2 лет. Этот ребенок, а также водитель и два пассажира иномарки, выехавшей на встречную, получили различные травмы.
На данный момент ведется следствие.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru