В смертельном ДТП под Нижним Тагилом водитель нарушил правила перевозки обоих детей (ФОТО, ВИДЕО)

В данном случае следует обратить внимание на тот факт, что ребенок в автолюльке перевозился на переднем пассажирском сидении, при этом сработала подушка безопасности. Хочется обратить внимание водителей, что наиболее безопасным место для установки детского удерживающего устройства является заднее пассажирское сидение посередине. Также в инструкции к автолюльке указано, что не допускается ее использование совместно с подушками безопасности. Второй ребенок перевозился с использованием детского удерживающего устройства, не соответствующего возрасту ребенка сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.