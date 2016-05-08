В смертельном ДТП под Нижним Тагилом водитель нарушил правила перевозки обоих детей (ФОТО, ВИДЕО)
В ГИБДД Нижнего Тагила озвучили дополнительную информацию о ДТП, в котором 8 мая погиб 1-месячный младенец.
В данном случае следует обратить внимание на тот факт, что ребенок в автолюльке перевозился на переднем пассажирском сидении, при этом сработала подушка безопасности. Хочется обратить внимание водителей, что наиболее безопасным место для установки детского удерживающего устройства является заднее пассажирское сидение посередине. Также в инструкции к автолюльке указано, что не допускается ее использование совместно с подушками безопасности. Второй ребенок перевозился с использованием детского удерживающего устройства, не соответствующего возрасту ребенка сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Отметим, что второй пострадавший ребенок получил серьезные травмы: у него диагностированы перелом шейного отдела позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Ехавшая в этой же машине женщина 1979 года рождения получила травмы среди которых перелом костей таза.
По данным автополицейских, стаж водителя «Ниссана», который вылетел на встречную полосу, составляет всего 6 месяцев. Однако официальные причины данного смертельного ДТП пока не названы, ведется расследование.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru