14-летняя школьница из Екатеринбурга разыскивается полицией (ФОТО)

В обеденное время, около 14:00, 5 мая девочка ушла из дома, не известив родителей о том, куда она направляется. С этого времени школьницу никто не видел. Мама заявила о пропаже дочери в полицию.

Как рассказала мать пропавшей, в семье конфликтов не было, девочка не говорила о своих планах уйти из дома.

Имеется информация, что школьница созванивалась со своими подругами, но где она находится, не рассказывала, сообщает Е1.RU.

Родственники проехали по всем адресам, где могла бы находиться девочка, но до настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным.

По имеющейся в полиции информации, школьница и ранее уходила из дома, но всегда возвращалась. Ее уходы были связаны с требованиями матери относительно учебы: девочка плохо училась в школе.

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

Семья, в которой воспитывается ребенок, является многодетной. За несвоевременное обращение матери в полицию женщина привлечена к административной ответственности.

В Екатеринбурге проводятся оперативные мероприятия по розыску пропавшей: осматриваются торговые центры, парки, места массовых развлечений, улицы города.

Граждан, которые располагают информацией о местонахождении Марии Сибиряковой, просят позвонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или «02», «102».