Два нетрезвых молодых екатеринбуржца пытались угнать автомобиль без аккумулятора у своего друга (ФОТО)

Находясь в нетрезвом состоянии, два молодых человека из Екатеринбурга попытались угнать автомобиль ВАЗ-2112 у своего друга. Решив, что их приятель не будет против того, что они возьмут его машину покататься, они вскрыли ее. Но тут молодые люди обнаружили, что автомобиль не имеет аккумулятора.

Парни не растерялись: оттолкали такую же машину от близлежащего дома и вскрыли ее. Они хотели снять с нее аккуиулятор, чтобы поставить его в автомобиль приятеля.

Все это видели жители дома, во дворе которого все происходило. Они и вызвали полицию. Молодых людей задержали. Выяснилось, что один из задержанных – ранее судимый житель Артинского района, работающий слесарем. Второй – нигде не работающий житель уральской столицы. Оба угонщика дали признательные показания.

Фото: Е1.RU

Полиция сообщает, что молодые люди ранее задерживались за правонарушения: угоны и кражи личных вещей граждан. В отношении подозреваемых возбуждено несколько уголовных дел по статьям 158 и 166 УК РФ. Молодые люди отпущены под подписку о невыезде, сообщает Е1.RU.