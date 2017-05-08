Ночной пожар произошел в одном из расселенных домов Екатеринбурга (ФОТО, ВИДЕО)

Ночной пожар в уральской столице начался с верхнего этажа 4-этажного дома. Затем огонь перебросился на крышу. Как рассказали очевидцы, сначала сильный огонь был виден только в одном окне, затем загорелся балкон, крыша, и начался сильный пожар.

В МЧС пояснили: дом был ранее расселен, в нем никто не проживал. При тушении огнеборцы применили автолестницу. Были задействованы две пожарные машины. Причина возгорания выясняется. Пострадавших нет.

Жители соседнего дома утверждают, что в этом доме появляются лица без определенного места жительства, часто собирается молодежь.