Ночной пожар произошел в одном из расселенных домов Екатеринбурга (ФОТО, ВИДЕО)
8 мая 2017, 17:50Происшествия
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Ночью в районе Уралмаша горел старый 4-этажный дом. Жильцы в нем не проживают, поэтому в ЧП никто не пострадал.
Сюжеты: Екатеринбург
Ночной пожар в уральской столице начался с верхнего этажа 4-этажного дома. Затем огонь перебросился на крышу. Как рассказали очевидцы, сначала сильный огонь был виден только в одном окне, затем загорелся балкон, крыша, и начался сильный пожар.
В МЧС пояснили: дом был ранее расселен, в нем никто не проживал. При тушении огнеборцы применили автолестницу. Были задействованы две пожарные машины. Причина возгорания выясняется. Пострадавших нет.
Жители соседнего дома утверждают, что в этом доме появляются лица без определенного места жительства, часто собирается молодежь.
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Фото, видео: Е1.RU
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