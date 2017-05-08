Обрушение новой школы произошло в Ленинградской области: погиб один человек (ВИДЕО)

7-го мая 2017 года в одном из поселков Ленинградской области произошло обрушение строительных лесов и части здания строящейся школы. Это был спортзал. Происшествие попало на видеокамеру.

Во время ЧП погиб мужчина, находившийся в автомобиле, припаркованном там же. Это был программист, приехавший настраивать компьютерное оборудование в школе.

Известно, что в это время на кровле крыши производились строительные работы. На месте ЧП работали спасатели, искавшие пострадавших, и правоохранители.

Фото: «Народные Новости - Санкт-Петербург»

Вице-губернатор Ленинградской области так прокомментировал ситуацию:

Специалисты государственного строительного надзора региона осмотрели место. По предварительным данным, обрушение произошло при производстве работ на кровле. Компания ссылается на некачественные металлоконструкции, но не исключены и технологические нарушения при заливке кровли.

Он заметил, что выяснение причин и обследование места займет не менее двух недель, сообщают

Видео: Sergey Nesterenko

Видео: Анатолий Ким