Обрушение новой школы произошло в Ленинградской области: погиб один человек (ВИДЕО)
В Ленинградской области произошло ЧП: в новом здании трехэтажной школы, которая должна открыться 1 сентября, рухнула целая секция строительных лесов и часть здания. Погиб человек.
7-го мая 2017 года в одном из поселков Ленинградской области произошло обрушение строительных лесов и части здания строящейся школы. Это был спортзал. Происшествие попало на видеокамеру.
Во время ЧП погиб мужчина, находившийся в автомобиле, припаркованном там же. Это был программист, приехавший настраивать компьютерное оборудование в школе.
Известно, что в это время на кровле крыши производились строительные работы. На месте ЧП работали спасатели, искавшие пострадавших, и правоохранители.
Фото: «Народные Новости - Санкт-Петербург»
Вице-губернатор Ленинградской области так прокомментировал ситуацию:
Специалисты государственного строительного надзора региона осмотрели место. По предварительным данным, обрушение произошло при производстве работ на кровле. Компания ссылается на некачественные металлоконструкции, но не исключены и технологические нарушения при заливке кровли.
Он заметил, что выяснение причин и обследование места займет не менее двух недель, сообщают
Видео: Sergey Nesterenko
Видео: Анатолий Ким
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