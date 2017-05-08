Стропальщика екатеринбургского завода УРБО придавило насмерть тяжелой балкой
8 мая 2017, 16:20Происшествия
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На Уральском заводе бурового оборудования в Екатеринбурге произошло ЧП: погиб рабочий.
Сюжеты: Екатеринбург
Утром 8 мая на заводе УРБО в Екатеринбурге погиб стропальщик: мужчину придавило секцией мачты буровой вышки. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
В 09:05, после поступившего сообщения, на место происшествия выехали скорая помощь и полиция.
Как сообщает начальник пресс-службы Валерий Горелых, смерть рабочего не имеет криминальных признаков.
Следственный комитет Свердловской области начал проведение доследственной проверки. Осмотрено место происшествия. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти 50-летнего мужчины.
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