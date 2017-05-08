Стропальщика екатеринбургского завода УРБО придавило насмерть тяжелой балкой

Утром 8 мая на заводе УРБО в Екатеринбурге погиб стропальщик: мужчину придавило секцией мачты буровой вышки. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

В 09:05, после поступившего сообщения, на место происшествия выехали скорая помощь и полиция.

Как сообщает начальник пресс-службы Валерий Горелых, смерть рабочего не имеет криминальных признаков.

Следственный комитет Свердловской области начал проведение доследственной проверки. Осмотрено место происшествия. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти 50-летнего мужчины.