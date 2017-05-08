Велосипедист из Каменска-Уральского получил тяжелую травму головы в результате столкновения с автомобилем

На нерегулируемом переходе в Каменске-Уральском произошло ДТП с участием велосипедиста. 32-летний мужчина, управляющий велосипедом, нарушил ПДД и начал переезжать дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В это время по проезжей части двигалась иномарка. Велосипедист врезался в машину с такой силой, что перевернулся в воздухе и упал на асфальт. Велосипед отлетел на встречную полосу.