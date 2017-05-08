Велосипедист из Каменска-Уральского получил тяжелую травму головы в результате столкновения с автомобилем
8 мая 2017, 16:50Происшествия
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В Каменске-Уральском 32-летний мужчина на велосипеде допустил столкновение с автомобилем Chevrolet. Велосипедиста госпитализировали с травмой головы.
На нерегулируемом переходе в Каменске-Уральском произошло ДТП с участием велосипедиста. 32-летний мужчина, управляющий велосипедом, нарушил ПДД и начал переезжать дорогу на запрещающий сигнал светофора.
В это время по проезжей части двигалась иномарка. Велосипедист врезался в машину с такой силой, что перевернулся в воздухе и упал на асфальт. Велосипед отлетел на встречную полосу.
На место происшествия прибыли скорая помощь и сотрудники полиции. Мужчина был доставлен в больницу с травмой головы. По факту ДТП проводится проверка, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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