Велотурист из Тугулыма не вернулся домой: его разыскивает полиция
Под Екатеринбургом пропал турист, отправившийся в поход на велосипеде. Полиция начала розыск.
29 апреля 42-летний Николай Швейцов отправился из Екатеринбурга с велосипедом и палаткой в поход. 3 мая он планировал вернуться в Екатеринбург и далее – ехать домой, в Тугулым, но перестал выходить на связь. Последний раз он разговаривал по телефону со своей сестрой. Сказал, что находится в Северке, на Соколином камне, и у него все в порядке. Больше он не звонил.
Родственники обратились в полицию. Сотрудники установили, что 3-го мая пропавший мужчина появлялся в магазине в Северке, покупал продукты. Домой он так и не приехал. Друзья разыскивают мужчину в лесах, расположенных поблизости Северки.
Приметы разыскиваемого: рост 190 см, имеет спортивное телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. При уходе из дома в велопоход был одет в коричневый туристический костюм, такие же ботинки, серую ветровку. На голове – трикотажная шапка цвета хаки, черная косынка, сообщает Е1.RU.
Граждан, располагающих информацией о местонахождении пропавшего Николая Швейцова, просят позвонить по телефонам:
+7 950 634 06 05 или «102».
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