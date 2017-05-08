Велотурист из Тугулыма не вернулся домой: его разыскивает полиция

29 апреля 42-летний Николай Швейцов отправился из Екатеринбурга с велосипедом и палаткой в поход. 3 мая он планировал вернуться в Екатеринбург и далее – ехать домой, в Тугулым, но перестал выходить на связь. Последний раз он разговаривал по телефону со своей сестрой. Сказал, что находится в Северке, на Соколином камне, и у него все в порядке. Больше он не звонил.