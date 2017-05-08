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Водитель Mazda протаранил попутную Toyota Corolla в ДТП под Режом: два человека получили травмы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель Mazda протаранил попутную Toyota Corolla в ДТП под Режом: два человека получили травмы

8 мая 2017, 20:45Происшествия
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