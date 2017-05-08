Водитель Mazda протаранил попутную Toyota Corolla в ДТП под Режом: два человека получили травмы
8 мая 2017, 20:45Происшествия
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35-летний водитель сел за руль Mazda в пьяном виде и допустил ДТП, в котором два человека получили серьезные травмы, сообщает ГИБДД Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Ночью с 7 на 8 мая на автотрассе Екатеринбург–Реж–Алапаевск произошло ДТП, в котором столкнулись две иномарки. Пьяный водитель Mazda врезался в попутную Toyota Corolla.
В результате столкновения 47-летние водитель и пассажир японской иномарки получили многочисленные травмы и были госпитализированы, сообщает «Комсомольская правда».
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