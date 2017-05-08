Жительница Тавды принесла на свидание с заключенным наркотики
8 мая 2017, 09:05Происшествия
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Женщина, прибывшая на свидание в Тавдинскую исправительную колонию, принесла с собой опасное наркотическое вещество.
Жительница Тавды попыталась передать осужденному наркотики. Она спрятала запрещенное вещество в поясе от своего халата. При досмотре найденные наркотики были изъяты и переданы сотрудникам отдела МВД «Тавдинский».
В ГУФСИН пояснили, что гражданка дала признательные показания, что будет учтено в дальнейшем при рассмотрении уголовного дела, сообщает «Комсомольская правда».
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