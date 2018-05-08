34-летняя тагильчанка задержана на Циолковского за хранение наркотиков
8 мая, 08:30Происшествия
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В Нижнем Тагиле в одной из квартир по улице Циолковского была задержана местная жительница, которая хранила наркотики.
Сюжеты: Нижний Тагил
Задержание произошло 4 мая в 23:40. Подозреваемой тридцать четыре года.
Женщина хранила наркотик, общая масса которого составила 0,0594 грамма. Сотрудники полиции изъяли запрещённое вещество.
Против подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 228. В настоящее время ведется расследование, передаёт «Екатеринбург в эфире».
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