Рабочий упал с высоты 5,8 метра на шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске

Известно, что электрослесарь по ремонту оборудования упал с высоты на шахте «Северопесчанская», принадлежащей ОАО «Богословское рудоуправление». Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

На данный момент выясняются все обстоятельства инцидента, а также выясняется, кто из сотрудников предприятия ответственен за технику безопасности на шахте, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.