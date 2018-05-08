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Рабочий упал с высоты 5,8 метра на шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске
Сюжеты:
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Рабочий упал с высоты 5,8 метра на шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске

8 мая, 13:35Происшествия
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