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Три школьницы спасены с отколовшейся льдины на пруду в Кушве
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Три школьницы спасены с отколовшейся льдины на пруду в Кушве

8 мая, 11:05Происшествия
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