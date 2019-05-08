Глава Артемовского ГО получил представление за долг по зарплате

В ходе следствия выяснилось, что предприятие, обеспечивающее питьевой водой поселок Буланаш, с января по март 2019 года не платило 32 работникам заработную плату.

Замглавы Артемовского городского округа получил от прокуратуры сведения о невыплате зарплаты и потребовал погасить задолженность.

Прокуратура из-за отсутствия контроля за деятельностью муниципального предприятия внесла в адрес главы Артемовского городского округа представление об устранении нарушения трудового законодательства.

В отношении директора предприятия было возбуждено административное производство по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния» (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).