Глава Артемовского ГО получил представление за долг по зарплате
В Артемовском работники муниципального предприятия «Буланашское жилищно-коммунальное хозяйство» через прокуратуру смогли добиться выплаты заработной платы, общий долг по которой составлял 1,6 млн рублей. За отсутствие контроля представление получил глава округа, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В ходе следствия выяснилось, что предприятие, обеспечивающее питьевой водой поселок Буланаш, с января по март 2019 года не платило 32 работникам заработную плату.
Замглавы Артемовского городского округа получил от прокуратуры сведения о невыплате зарплаты и потребовал погасить задолженность.
Прокуратура из-за отсутствия контроля за деятельностью муниципального предприятия внесла в адрес главы Артемовского городского округа представление об устранении нарушения трудового законодательства.
В отношении директора предприятия было возбуждено административное производство по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния» (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).
В настоящий момент задолженность перед работниками полностью погашена.