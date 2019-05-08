Оренбуржца оштрафовали за сообщение о бомбе в самолете из Нижнего Тагила
Сегодня, 15:53ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Пьяный житель Оренбурга позвонил в службу спасения и сообщил, что из Нижнего Тагила вылетел самолет с бомбой. За ложное сообщение о подготовке теракта мужчине назначили штраф в 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Ленинского райсуда Оренбурга.
Сюжеты: Нижний Тагил
Осенью 2018 года оренбуржец позвонил по номеру «112» и сообщил о «гипероружии». Также он сказал, что готовится взрыв аэропорта Оренбурга. Для этой цели, по словам мужчины, из Нижнего Тагила вылетел самолет с бомбой.
Правоохранительные органы проверили информацию о готовившемся теракте и установили, что сведения ложные.
Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, вследствие чего ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.
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