Оренбуржца оштрафовали за сообщение о бомбе в самолете из Нижнего Тагила

Осенью 2018 года оренбуржец позвонил по номеру «112» и сообщил о «гипероружии». Также он сказал, что готовится взрыв аэропорта Оренбурга. Для этой цели, по словам мужчины, из Нижнего Тагила вылетел самолет с бомбой.