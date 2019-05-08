Скелет женщины нашли во время тушения травы в селе под Нижним Тагилом
Сегодня, 17:02ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В селе Покровское Горноуральского городского округа во время тушения сухой травы был найден скелет пожилой женщины, сообщает информагентство «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил, Пригород
6 мая пожарные тушили сухую траву за Домом культуры и обнаружили останки человека. Предположительно, тело пролежало на земле около года.
Руководитель следственного отдела по Пригородному району СК России по региону Вадим Белкин сообщил, что кости скелета целы, признаков криминальной смерти нет.
В настоящий момент следователи определяют личность погибшей и устанавливают обстоятельства смерти.
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