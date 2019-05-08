Суд отправил Мамаева и Кокорина в колонию

Другие участники драки также будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кирилл Кокорин приговорен к полутора годам, Александр Протасовицкий — к одному году и пяти месяцам колонии.

Суд исключил версию о предварительном сговоре футболистов. Таким образом, обвинение по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка» снято.

Суд зачел Кокорину и Мамаеву срок ареста. Оба футболиста провели в СИЗО около шести месяцев, что по закону приравнивается к девяти с половиной месяца колонии. Таким образом, Кокорину осталось сидеть семь с половиной месяца, а Мамаеву — шесть с половиной месяца.