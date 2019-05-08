В Екатеринбурге 21-летний водитель сбил подростков на пешеходном переходе

15-летняя девушка и ее 17-летний друг переходили проезжую часть по пешеходному переходу на улице Орджоникидзе. Водитель в это время двигался на автомобиле BYD F3-R в сторону улицы Кировградской. Автомобилист при повороте налево не предоставил преимущество пешеходам, в результате чего произошло ДТП.