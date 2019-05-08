В Екатеринбурге 21-летний водитель сбил подростков на пешеходном переходе
Сегодня, 12:49ПроисшествияФото: Е1.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вечером 7 мая в Екатеринбурге на пешеходном переходе 21-летний водитель совершил наезд на автомобиле на двух подростков, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
15-летняя девушка и ее 17-летний друг переходили проезжую часть по пешеходному переходу на улице Орджоникидзе. Водитель в это время двигался на автомобиле BYD F3-R в сторону улицы Кировградской. Автомобилист при повороте налево не предоставил преимущество пешеходам, в результате чего произошло ДТП.
Подростки были доставлены в медучреждение на карете скорой помощи. У обоих диагностированы ушибы и черепно-мозговая травма. Сотрудники полиции по факту инцидента проводят дознание.
Ранее в Нижнем Тагиле под колесами автомобиля погиб пенсионер. А в майские выходные автомобилистка на Черноисточинском шоссе совершила наезд на мотоциклиста, нарушив ПДД.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей