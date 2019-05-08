В Екатеринбурге экс-руководитель «Золушки» оштрафован на 60 тысяч рублей

Уголовное дело Мардарьева по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» было прекращено, так как обвиняемая и потерпевшая стороны примирились. По результатам рассмотрения уголовного дела по статье «Халатность», суд назначил бывшему директору «Золушки» штраф в размере 60 тысяч рублей.

Наказание по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» подразумевает лишение свободы на срок до 4 лет, по статье «Халатность» — штраф до 120 тысяч рублей или взыскание в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.

Напомним, директор «Золушки» сообщил предпринимателю, что готов заключить договор на поставку хлебобулочных изделий при условии, что часть денег будут передавать главному бухгалтеру школьной столовой. С 1 кг изделий, стоимость которых составляла 43 рубля, 13 рублей передавали главному бухгалтеру. По версии следствия, с января 2014 по декабрь 2017 года главный бухгалтер получила таким образом 2,2 млн рублей.

Помимо этого, в декабре 2016 года экс-директор утвердил план закупки предприятием, но не проверил соответствия цены товара в документе с ценой за поставляемый по плану закупок товар. Так, вместо 5,7 млн рублей «Золушка» заплатила за говядину 6,4 млн рублей.