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В Екатеринбурге экс-руководитель «Золушки» оштрафован на 60 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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В Екатеринбурге экс-руководитель «Золушки» оштрафован на 60 тысяч рублей

Сегодня, 18:38ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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