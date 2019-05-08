В Екатеринбурге вновь началась волна минирований

Поступили сообщения о минировании рынка, ТЦ «Карнавал», ТЦ «Свердловск», здания на улице Шейнкмана, 9 и здания на улице Машиностроителей, 19, где находится институт Уралмашзавода.

На месте работают силовики и экстренные службы, людей оперативно выводят из зданий. Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало.

По Екатеринбургу почти каждый месяц прокатывается волна минирований, одновременно поступают звонки о заложенных взрывных устройствах в торговых центрах, офисных зданиях и даже школах. Последняя волна минирований произошла в Екатеринбурге в апреле, тогда эвакуировали 13 торговых центров. После проверки выяснялось, что все сообщения ложные, каких-либо подозрительных предметов обнаружено не было.