В Екатеринбурге вновь началась волна минирований

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В Екатеринбурге утром 8 мая началась волна минирований, в настоящий момент эвакуируют несколько торговых центров, офисы и институт, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Поступили сообщения о минировании рынка, ТЦ «Карнавал», ТЦ «Свердловск», здания на улице Шейнкмана, 9 и здания на улице Машиностроителей, 19, где находится институт Уралмашзавода.
На месте работают силовики и экстренные службы, людей оперативно выводят из зданий. Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало.
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По Екатеринбургу почти каждый месяц прокатывается волна минирований, одновременно поступают звонки о заложенных взрывных устройствах в торговых центрах, офисных зданиях и даже школах. Последняя волна минирований произошла в Екатеринбурге в апреле, тогда эвакуировали 13 торговых центров. После проверки выяснялось, что все сообщения ложные, каких-либо подозрительных предметов обнаружено не было.
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