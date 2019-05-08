В Москве задержан второй за день самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet
Сегодня, 19:31ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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8 мая в Шереметьево был задержан еще один самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, пишет РБК со ссылкой на собственный источник. Ранее еще один рейс SSJ100 был задержан из-за запаха гари в салоне.
Сюжеты: Крушение самолета Superjet 100 в Шереметьево
Самолет должен был вылететь из московского аэропорта в Минск в 8.35 утра. Но рейс переносили несколько раз на более позднее время. Пассажирам объяснили, что причиной длительной задержки стала техническая неполадка.
В ночь на 8 мая еще один рейс «Аэрофлота» был перенесен. Superjet 100 должен был вылететь в Ригу в 23.00, но после посадки пассажиров в салоне появился запах гари и людей эвакуировали. После проведения проверки выяснилось, что неполадок не было обнаружено, и самолет вылетел в Ригу.
5 мая в результате пожара на Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» в Шереметьево погиб 41 человек. При посадке самолет разбил шасси, из-за чего и произошел пожар. На борту находились 73 пассажира и 5 членов экипажа.
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