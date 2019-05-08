В Москве задержан второй за день самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet

Самолет должен был вылететь из московского аэропорта в Минск в 8.35 утра. Но рейс переносили несколько раз на более позднее время. Пассажирам объяснили, что причиной длительной задержки стала техническая неполадка.

В ночь на 8 мая еще один рейс «Аэрофлота» был перенесен. Superjet 100 должен был вылететь в Ригу в 23.00, но после посадки пассажиров в салоне появился запах гари и людей эвакуировали. После проведения проверки выяснилось, что неполадок не было обнаружено, и самолет вылетел в Ригу.