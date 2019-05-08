В Зауралье девочку придавило новым мемориалом ко Дню Победы

По предварительным данным, девочка с братом играли возле мемориала. Мальчик забрался на бетонную плиту памятника «Односельчанам Слава» и стал ее раскачивать. В результате игры конструкция не выдержала и упала, придавив 10-летнюю девочку.

По словам очевидцев, ребенок был доставлен в больницу со множественными переломами, а на месте происшествия осталась лужа крови.