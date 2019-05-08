В Зауралье девочку придавило новым мемориалом ко Дню Победы
Сегодня, 16:11ПроисшествияФото: Группа «Нетипичный Курган» во ВКонтакте
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В селе Камышевка Курганской области на 10-летнюю девочку рухнула бетонная плита недавно установленного ко Дню Победы памятника. Конструкция упала после того, как ее стал раскачивать брат пострадавшей, сообщает СУ СКР по Курганской области.
По предварительным данным, девочка с братом играли возле мемориала. Мальчик забрался на бетонную плиту памятника «Односельчанам Слава» и стал ее раскачивать. В результате игры конструкция не выдержала и упала, придавив 10-летнюю девочку.
По словам очевидцев, ребенок был доставлен в больницу со множественными переломами, а на месте происшествия осталась лужа крови.
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Следственный комитет начал проверку. На месте работают криминалисты, после чего будет вынесено процессуальное решение.
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