Выброс газа произошел в пассажирском автобусе в Каменске-Уральском
Выброс газа из-за жары произошел в пассажирском автобусе в Каменске-Уральском, сообщает интернет-издание Znak.
7 мая в соцсетях жители Каменска-Уральского рассказали о том, что могли отравиться газом во время нахождения в автобусе. Как сообщают очевидцы, во время движения автобуса по маршруту № 14 послышался громкий хлопок, а затем в салоне сильно запахло газом. Транспортное средство доехало до остановки, где его спешно покинули пассажиры.
Воздух вокруг наполнился газом. Утечка продолжалась около трех минут. Обошлось без жертв, слава богу, без взрыва,написал очевидец инцидента.
Обслуживанием маршрута № 14 в Каменске-Уральском занимается ООО «Пассажирские транспортные перевозки», в организации корреспондентам Znak пояснили, что в машине сработала автоматическая система сброса газа. Хлопок был вызван высоким давлением из-за жары, что и привело к аварийному открытию клапана. Также в компании пояснили, что автобусы были закуплены два года назад. Аналогичные транспортные средства приобретались в Екатеринбурге к ЧМ по футболу, ранее нареканий или аварийных ситуаций, связанных с данными моделями НефАЗ, не было.