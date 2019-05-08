Выброс газа произошел в пассажирском автобусе в Каменске-Уральском

7 мая в соцсетях жители Каменска-Уральского рассказали о том, что могли отравиться газом во время нахождения в автобусе. Как сообщают очевидцы, во время движения автобуса по маршруту № 14 послышался громкий хлопок, а затем в салоне сильно запахло газом. Транспортное средство доехало до остановки, где его спешно покинули пассажиры.

Обслуживанием маршрута № 14 в Каменске-Уральском занимается ООО «Пассажирские транспортные перевозки», в организации корреспондентам Znak пояснили, что в машине сработала автоматическая система сброса газа. Хлопок был вызван высоким давлением из-за жары, что и привело к аварийному открытию клапана. Также в компании пояснили, что автобусы были закуплены два года назад. Аналогичные транспортные средства приобретались в Екатеринбурге к ЧМ по футболу, ранее нареканий или аварийных ситуаций, связанных с данными моделями НефАЗ, не было.