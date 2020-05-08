40 ножевых ранений: в Екатеринбурге убили 44-летнего адвоката

Как рассказали в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело, по которому задержан подозреваемый, признавшийся в содеянном. По предварительной версии, убийство произошло из-за бытовой ссоры. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что сыщики задержали подозреваемого по горячим следам.

Константин Янышев раньше работал следователем отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Свердловской области, затем был заместителем прокурора Орджоникидзевского района Екатеринбурга. После увольнения со службы стал адвокатом. Также известно, что задержанный — хозяин квартиры, в которой произошло убийство.