4 раза за сутки пожарные тушили мусор в Нижнем Тагиле и пригороде

Так, около 14.45 в селе Бызово на улице Заречная, 25 на площади 20 квадратных метров на открытой площадке горел мусор. В 21.22 пожар произошел в поселке Висим на улице Рабоче-Крестьянская, 57. Там площадь пожара составила пять квадратных метров.