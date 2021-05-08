Густой черный дым видно издалека: в Екатеринбурге загорелся автосервис

Примерная площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. По предварительным данным, внутри находится офис по аренде оборудования, а также сауна. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчеру около 15.30.
Сотрудники МЧС принимают все силы для локализации пожара. Информации о пострадавших не поступало, пишет Е1 со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.
Напомним, в Нижнем Тагиле 7 мая пожарные четыре раза тушили мусор в Нижнем Тагиле и пригороде. Возгорания произошли в деревне Бызово, поселке Висим, а также на Ленинградском проспекте и улице Щорса.