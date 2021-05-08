Густой черный дым видно издалека: в Екатеринбурге загорелся автосервис

Густой черный дым видно издалека: в Екатеринбурге загорелся автосервис
Густой черный дым видно издалека: в Екатеринбурге загорелся автосервис
Сегодня, 16:20ПроисшествияФото: Е1
Одноэтажное здание автосервиса загорелось на улице Июльская в Пионерском районе Екатеринбурга. Густой черный дым от пожара видно издалека.

Примерная площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. По предварительным данным, внутри находится офис по аренде оборудования, а также сауна. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчеру около 15.30.

Сотрудники МЧС принимают все силы для локализации пожара. Информации о пострадавших не поступало, пишет Е1 со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, в Нижнем Тагиле 7 мая пожарные четыре раза тушили мусор в Нижнем Тагиле и пригороде. Возгорания произошли в деревне Бызово, поселке Висим, а также на Ленинградском проспекте и улице Щорса.

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