Праздновали 18-летие: частный дом сгорел в микрорайоне Рудник в Нижнем Тагиле

Свыше десяти молодых людей сняли дом для того, что отметить 18-летие одной из девушек, однако во время праздника одна из гостей заметила дым, который проникал с потолка. В результате компания покинула помещение. Всех ребят эвакуировали родители именинницы, а спустя две минуты крыша дома обвалилась, сообщает «Тагильский рабочий».