Праздновали 18-летие: частный дом сгорел в микрорайоне Рудник в Нижнем Тагиле

Праздновали 18-летие: частный дом сгорел в микрорайоне Рудник в Нижнем Тагиле
Праздновали 18-летие: частный дом сгорел в микрорайоне Рудник в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:40ПроисшествияФото: «Тагильский Рабочий»
Частный дом, который сдавался посуточно, сгорел в микрорайоне Рудника III Интернационала в Нижнем Тагиле.

Свыше десяти молодых людей сняли дом для того, что отметить 18-летие одной из девушек, однако во время праздника одна из гостей заметила дым, который проникал с потолка. В результате компания покинула помещение. Всех ребят эвакуировали родители именинницы, а спустя две минуты крыша дома обвалилась, сообщает «Тагильский рабочий».

Отмечается, что ранее в доме загорелся камин, но его вовремя потушили.

Напомним, 8 мая одноэтажное здание автосервиса загорелось на улице Июльская в Пионерском районе Екатеринбурга.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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