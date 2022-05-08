Болельщик из Челябинска погиб в ДТП после матча в Екатеринбурге

Автобус с футбольными фанатами перевернулся на трассе по пути из Екатеринбурга в Челябинск возле поселка Селянкино. В результате аварии погиб один человек, еще несколько получили травмы.

ДТП произошло около 23 часов в ночь на 8 мая на 32 километре трассы «Миасс-Карабаш». По информации МЧС Челябинской области, микроавтобус Peugeot Boxer съехал в кювет, после чего перевернулся. В результате аварии на месте происшествия до приезда машины скорой помощи погиб 54-летний пассажир. Еще четыре человека были госпитализированы с различными травмами, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. На месте работали медики, сотрудники МЧС и спасательной службы региона, представители силовых ведомств. СУ СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело и начало проверку по факту гибели пассажира из-за оказания транспортных услуг ненадлежащего качества.

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