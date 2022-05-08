О частых причинах травм у детей на игровых площадках рассказал тагильский спортсмен

В основном, на игровых площадках на информационных щитах есть инструкции по использованию объектов. Перед тем, как ребенок начнет играть или заниматься, необходимо изучить для какого возраста та или иная конструкция предназначена.
Там даже указывается вес, потому что это очень важно учитывать, особенно на детских игровых конструкциях и на малых архитектурных фигурах. Иначе конструкции могут сломаться, а дети травмироваться, рассказал редакции TagilCity.ru руководитель команды «Стойкие», спортсмен и общественник Фанис Хайруллин.
По его словам, часто объекты, предназначенные для малышей, используют дети более старшего возраста, при этом конструкции ломаются. Травмирование происходит из-за нарушений техники безопасности и необходимых требований.
Взрослые всегда должны смотреть, следить и контролировать процесс нахождения своего ребенка на игровой или спортивной площадке.
Зачастую ребята занимаются на турниках, а рядом оказывается маленький ребенок, за которым не смотрят родители. Спортсмен делает элементы, и ребенок оказывается в слепой зоне, поэтому может быть травмирован, пояснил Фанис Хайруллин.
Он отметил, что часто из-за недосмотра взрослых дети попадают и на площадках для экстремальных видов спорта, что тоже очень опасно.
Если речь идет о занятиях на турниках, брусьях и других снарядах, то необходимо соблюдать технику выполнения трюков. По словам спортсмена, часто дети начинают выполнять упражнения, посмотрев различные ролики в интернете.
Начинают крутиться, вертеться, неправильно приземляются и получают травмы. Были такие случаи. Такое редко, но происходит, пояснил собеседник.
Спортсмен рассказал, что подобные проблемы встречаются и в экстремальных видах спорта. Дети, которые приходят на скейт-площадки без взрослых, предоставлены сами себе. Глядя на других спортсменов, они начинают выполнять элементы, которые раньше не делали. Это может привести к травмам.
Эту проблему можно решить, поставив рядом со спортплощадками информационные щиты с правилами техники безопасности, считает тагильчанин. Также более опытные спортсмены должны помогать новичкам и давать советы.
У детей на игровых площадках и начинающих спортсменов часто не хватает базовых знаний о правилах безопасности. Именно поэтому в Нижнем Тагиле необходимо регулярно проводить просветительскую работу в этом направлении.
Мы бы хотели утроить «Ярмарку уличных культур». Там дети, подростки, молодежь и родители смогут узнать, как безопасно заниматься, как лучше подходить к тренировкам, проводить разминки. Это не только снизит травматизм, но и повысит число спортсменов в Нижнем Тагиле, подытожил Фанис Хайруллин.
Напомним, в «Тагильской лагуне — 2» за ГДДЮТ подросток упал с качели и получил перелом грудного отдела позвоночника и ушиб спины. В полиции по данному факту проводится проверка.