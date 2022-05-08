О частых причинах травм у детей на игровых площадках рассказал тагильский спортсмен

Спортсмен рассказал, что подобные проблемы встречаются и в экстремальных видах спорта. Дети, которые приходят на скейт-площадки без взрослых, предоставлены сами себе. Глядя на других спортсменов, они начинают выполнять элементы, которые раньше не делали. Это может привести к травмам.