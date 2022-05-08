Огонь почти на полторы тысячи «квадратов» охватил Кольцово под Екатеринбургом

Огонь почти на полторы тысячи «квадратов» охватил Кольцово под Екатеринбургом
Огонь почти на полторы тысячи «квадратов» охватил Кольцово под Екатеринбургом
Сегодня, 10:29ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
В аэропорту «Кольцово» горят деревянные поддоны в железном ангаре. На месте работают 45 огнеборцев и 14 единиц техники.

Пожарные в Екатеринбурге с 6 утра 8 мая тушат деревянные поддоны на складе в аэропорту «Кольцово». Возгорание, по словам очевидцев, вызвало слышимые хлопки.

По данным МЧС Свердловской области, сообщение о пожаре на улице Горнистов в Екатеринбурге поступило около 6 часов 40 минут. Площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров. С огнем боролись 45 человек личного состава и 14 единиц техники.

В настоящий момент пожарные занимаются проливкой и разбором сгоревших конструкций. Около 8 часов удалось ликвидировать открытое горение.

Сюжеты:
Новости УрФО
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