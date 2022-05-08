Огонь почти на полторы тысячи «квадратов» охватил Кольцово под Екатеринбургом

Пожарные в Екатеринбурге с 6 утра 8 мая тушат деревянные поддоны на складе в аэропорту «Кольцово». Возгорание, по словам очевидцев, вызвало слышимые хлопки.
По данным МЧС Свердловской области, сообщение о пожаре на улице Горнистов в Екатеринбурге поступило около 6 часов 40 минут. Площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров. С огнем боролись 45 человек личного состава и 14 единиц техники.
В настоящий момент пожарные занимаются проливкой и разбором сгоревших конструкций. Около 8 часов удалось ликвидировать открытое горение.