Огонь почти на полторы тысячи «квадратов» охватил Кольцово под Екатеринбургом

По данным МЧС Свердловской области, сообщение о пожаре на улице Горнистов в Екатеринбурге поступило около 6 часов 40 минут. Площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров. С огнем боролись 45 человек личного состава и 14 единиц техники.