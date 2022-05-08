Скончался 100-летний старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах

Скончался 100-летний старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах
Скончался 100-летний старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах
Сегодня, 11:22ПроисшествияФото: скриншот видео
На 101 году жизни умер всемирно известный советский и российский гроссмейстер Юрий Авербах. Чемпион накануне смерти был удостоен ордена Почета.

Самый старый гроссмейстер мира Юрий Авербах скончался 7 мая 2022 года. Коллеги называют чемпиона человеком удивительной судьбы, пишет издание «Чемпионат».

Это был человек с мировым именем. Его карьера как шахматиста длилась не очень долго — возможно, спортивного характера не хватало. Но при этом он посвятил жизнь просветительской деятельности, будучи знатоком истории шахмат и теории эндшпиля, говорит про Юрия Авербаха известный шахматист Анатолий Карпов.

Юрий Львович родился 8 февраля в Калуге. Он занимался шахматами с детства, а в 16 лет стал победителем первенства Советского Союза. При этом профессиональным шахматистом Авербах стал только после 30 лет — до этого он работал инженером в авиационной промышленности и занимался наукой. Звание гроссмейстера Авербах получил в 1952 году, а чемпионом СССР он стал в 1954 году. Позднее в составе союзной сборной он дважды был победителей командных чемпионатов Европы.

В 40 лет Авербах покинул профессиональный спорт, оставшись при этом в шахматном мире — стал председателем шахматной федерации СССР, работал арбитром на многих соревнованиях, был членом центрального комитета ФИДЕ и почётным членом организации.

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