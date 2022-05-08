Толпа подростков избила девочку на Эльмаше в Екатеринбурге

По словам очевидцев, подростки вели себя очень шумно, выражались нецензурной бранью и пинали девочку ногами. При этом молодые люди не пытались заступиться за потерпевшую. Когда один из-них все-таки попытался ей помочь, то его также избили.
В правоохранительных органах пояснили, что конфликт возник между двумя сестрами 16 и 19 лет, все участники драки установлены. Несмотря на то, что они не собираются подавать заявление, в полиции начата проверка, пишет паблик «Инцидент Екатеринбург» ВКонтакте.
Напомним, подростки оккупировали подъезд дома на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. Жители сообщают, что они употребляют запрещенные вещества и справляют нужду на лестницах.