Толпа подростков избила девочку на Эльмаше в Екатеринбурге

Толпа подростков избила девочку на Эльмаше в Екатеринбурге
Толпа подростков избила девочку на Эльмаше в Екатеринбурге
Сегодня, 20:38ПроисшествияФото: 1MI
Проверку по факту избиения несовершеннолетней девочки толпой подростков проводит полиция Екатеринбурга.

По словам очевидцев, подростки вели себя очень шумно, выражались нецензурной бранью и пинали девочку ногами. При этом молодые люди не пытались заступиться за потерпевшую. Когда один из-них все-таки попытался ей помочь, то его также избили.

В правоохранительных органах пояснили, что конфликт возник между двумя сестрами 16 и 19 лет, все участники драки установлены. Несмотря на то, что они не собираются подавать заявление, в полиции начата проверка, пишет паблик «Инцидент Екатеринбург» ВКонтакте.

Напомним, подростки оккупировали подъезд дома на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. Жители сообщают, что они употребляют запрещенные вещества и справляют нужду на лестницах.

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