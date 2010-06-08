В г. Нижний Тагил водитель сбил девочку и спокойно поехал на работу

Как рассказали нам в ГИБДД Нижнего Тагила, пятилетняя малышка переходила дорогу по пешеходному переходу. Зазевавшийся водитель ВАЗ 2112 не заметил её и сбил. После ДТП водитель «двенадцатой» скрылся с места аварии, оставив травмированного ребенка лежать на дороге. Малышка получила растяжение стопы и была госпитализирована. Очевидцы происшествия запомнили номер машины, это и помогло найти нарушителя. Им оказался 28-летний работник НТМК, который после случившегося спокойно поехал на работу. Сейчас злоумышленнику грозит административный арест до 15-ти суток, либо лишение прав на срок до 2-х лет. В отношении родителей пострадавшего ребенка составлен административный протокол «за ненадлежащий уход за ребенком». Так же с ними будут работать инспектора ПДН, отметили в отделении пропаганды нижнетагильской ГИБДД.