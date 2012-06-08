Лишение свободы грозит незаконно вырубавшему деревья в Черноисточинске гражданину республики Беларусь

Как сообщил TagilCity.ru природоохранный прокурор В. В. Калинин,в июле-августе 2011 года преступник незаконно рубил деревья в лесу околопоселка Черноисточинск. Причиненный ущерб ГКУ СО «Нижнетагильское лесничество»составил 299566 рублей. В ходе операции по розыску преступников, был допрошен вкачестве подозреваемого, но после надолго скрылся от следствия.

Сегодня Бобко «светит» серьезное наказание за рубку леса, однакоприговор будет обжалован, и в силу пока не вступает.

Если у человека возникают проблемы с законом, тем более если он уверен в своей невиновности, ему необходимо прибегнуть к помощи адвоката по уголовным делам. Конечно, ему обязаны предоставить бесплатного адвоката, но, по статистике, помощь платного адвоката гораздо квалифицированней и полезнее.