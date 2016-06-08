Короткое замыкание в педагогическом институте Нижнего Тагила стало причиной выезда 11 пожарных машин

Замыкание произошло 6-го июня на 5-м этаже 4-го учебного корпуса в 23:55.

Приезжали специалисты «Тагилэнерго», отключили учебный корпус. Было сильное задымление, загорелась дверь, немного пострадал пол сообщил редакции TagilCity.ru тагильчанин Сергей.

Пожарные немедленно отреагировали на сработавшую пожарную сигнализацию и отправили к зданию Нижнетагильского социально-педагогического института несколько пожарных бригад:

Произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. Было отправлено много техники: 2 автолестницы и 9 автоцистерн. На объекты с ночным пребыванием людей всегда выезжает много техники, вызову сразу присваивается повышенный номер рассказали журналисту в пожарной службе Нижнего Тагила.

Таким образом, информация о горении не подтвердилась. В администрации института журналисту рассказали, что дело было даже не в замыкании проводки, а в неисправности прибора освещения:

Там было простое возгорание лампы освещения. Никакого пожара не было. Свет отключили, пожарные приехали, посмотрели и уехали. Приехали они из-за того, что сработала пожарная сигнализация пояснила заместитель директора Светлана Устинова редакции.