Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Короткое замыкание в педагогическом институте Нижнего Тагила стало причиной выезда 11 пожарных машин
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Короткое замыкание в педагогическом институте Нижнего Тагила стало причиной выезда 11 пожарных машин

8 июня 2016, 16:20ПроисшествияДенис Таратонов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»