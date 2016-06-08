Мотоциклист разбился на трассе под Екатеринбургом

Незадолго до аварии на трассе прошел сильный дождь, дорожное покрытие было скользким. По данным следствия, при выборе скорости движения молодой человек не учел погодных условий, что и привело к трагедии. Известно, что погибший был жителем Асбеста. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.