Мотоциклист разбился на трассе под Екатеринбургом
8 июня 2016, 14:05Происшествия
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Смертельная авария произошла вчера около 14 часов на 186 километре трассы, ведущей из Екатеринбурга в Серов. 27-летний молодой человек, управляющий мотоциклом марки Honda, не справился с управлением, в результате чего выехал с дороги и опрокинулся. Травмы, полученные байкером при падении, повлекли за собой смерть, до прибытия скорой.
Сюжеты: Екатеринбург
Незадолго до аварии на трассе прошел сильный дождь, дорожное покрытие было скользким. По данным следствия, при выборе скорости движения молодой человек не учел погодных условий, что и привело к трагедии. Известно, что погибший был жителем Асбеста. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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