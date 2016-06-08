Свердловские полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в похищении ребенка

Задержанным оказался гражданин 1961 года рождения, известный под прозвищем Ширикал. Подозреваемый уже имеет за плечами неоднократные судимости, в общей сложности по приговору суда он провел в заключении 30 лет. Последний раз рецидивист был освобожден чуть менее двух лет назад из ИК-47, куда был помещен за совершение тяжкого преступления сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, девочку, гуляющую во дворе жилого дома без сопровождения взрослых, злоумышленник заметил около семи часов вечера. Заговорив с малышкой, подозреваемый предложил прокатить ее на велосипеде. После чего, усадив ребенка на раму, он отправился в другой микрорайон. Оперативники предполагают, что там он подверг девочку насильственным действиям сексуального характера.

Один из детей, находившихся в тот момент на улице, сообщил взрослым о том, что незнакомый мужчина увез девочку из двора в неизвестном направлении. Взрослые поспешили обратиться в правоохранительные органы. Это позволило полицейским оперативно обследовать близлежащие дворы. В результате проведенных розыскных мероприятий сотрудникам отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Межмуниципального отдела МВД России «Каменск-Уральский» удалось обнаружить малышку и задержать ее похитителя.

На данный момент девочка передана родителям, а злоумышленник помещен под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело. На этот раз рецидивист может оказаться в местах лишения свободы на срок до 20 лет.

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