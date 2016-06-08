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Упавший на козырек дома мужчина выбросился сам из-за ссоры с подругой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Упавший на козырек дома мужчина выбросился сам из-за ссоры с подругой

8 июня 2016, 12:35ПроисшествияДенис Таратонов
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