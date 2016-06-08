Упавший на козырек дома мужчина выбросился сам из-за ссоры с подругой

Мужчина 1980 года рождения оказался известен участковому. Он находится под административным надзором. Некоторое время назад пострадавший освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью.

По предварительной информации, пострадавший на почве распития алкоголя поссорился с сожительницей и выбросился из окна. Участковый уже установил очевидца происшествия. Тот видел, как жилец с 3 этажа разбил стекло и выпрыгнул. 2 июня его навещал участковый, и тогда пострадавший был трезв рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе УМВД «Нижнетагильское».

С самим потерпевшим участковый должен пообщаться сегодня, до этого не давали врачи. У мужчины предполагают травму позвоночника, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.