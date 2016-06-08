В Екатеринбурге обнаружили труп женщины, которая пропала полгода назад

По словам коллег, Татьяна Елисеева 25 декабря 2015 года отмечала вместе с ними новогодний корпоратив. Это было в Парке, в беседке. В какой-то момент она ушла и больше не вернулась. Живой ее больше не видели. Муж подал заявление о пропаже супруги, но результатов это не дало. Накануне женщина найдена, но уже мертвой.

Причина смерти 40-летней сотрудницы ЕЭСК пока неизвестна. В настоящее время делом занимаются следователи, принимаются меры к опросу свидетелей.

Будет проведена экспертиза, которая сможет установить настоящую причину смерти, пояснил Александр Шульга.

Уход из жизни родных и близких - всегда очень тяжелое испытание для родных усопшего. Если это случается вдали от дома, то это только ухудшает ситуацию. Однако в этом случае могут помочь работники агентств ритуальных услуг. Подробнее о том, как проходит транспортировка груза 200 смотрите по ссылке: http://pohorony.kz/ritual-uslugi/gruz-200/155-transport-gruz200.html.