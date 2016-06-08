В Екатеринбурге обнаружили труп женщины, которая пропала полгода назад
7 июня в Парке Победы, который расположен в районе Уралмаша, прохожие обнаружили труп женщины. На теле не обнаружено признаков насильственной смерти, рассказал Александр Шульга, старший помощник руководителя свердловского Следственного управления, изданию «Уралинформбюро».
По словам коллег, Татьяна Елисеева 25 декабря 2015 года отмечала вместе с ними новогодний корпоратив. Это было в Парке, в беседке. В какой-то момент она ушла и больше не вернулась. Живой ее больше не видели. Муж подал заявление о пропаже супруги, но результатов это не дало. Накануне женщина найдена, но уже мертвой.
Причина смерти 40-летней сотрудницы ЕЭСК пока неизвестна. В настоящее время делом занимаются следователи, принимаются меры к опросу свидетелей.
Будет проведена экспертиза, которая сможет установить настоящую причину смерти, пояснил Александр Шульга.
Уход из жизни родных и близких - всегда очень тяжелое испытание для родных усопшего. Если это случается вдали от дома, то это только ухудшает ситуацию. Однако в этом случае могут помочь работники агентств ритуальных услуг. Подробнее о том, как проходит транспортировка груза 200 смотрите по ссылке: http://pohorony.kz/ritual-uslugi/gruz-200/155-transport-gruz200.html.
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