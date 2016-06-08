В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли расписание транспорта на трамвайной остановке (ФОТО)

Расписание на остановке «Лицей» обновили буквально на минувшей неделе. А 5 июня - всего через несколько дней после обновления - общественники обнаружили, что листы с расписанием были повреждены огнем.

Наша общественная организация «Тагильчане за трамвай» разрабатывает и верстает остановочное расписание. Предприятие «Тагильский трамвай» печатает и размещает его на остановках. А кто-то сжигает, скручивает и обрывает часть табличек. Приходится проводить объезды остановок и по мере необходимости вновь развешивать недостающее расписание. Объезды мы делаем регулярно, так как заранее знаем, что расписание будет уничтожаться рассказал TagilCity.ru активист общественной организации.

Получить оперативный комментарий от МУП «Тагильский трамвай» не удалось.

А вот на Северном было ещё интереснее. Вагоновожатому пассажиры сообщили, что буквально за 5 минут до прихода трамвая 6-го маршрута расписание сорвал и унёс к себе в ГАЗель водитель 62-й маршрутки делится еще одной историей вандализма сторонник трамваев.

Активисты сетуют, что на данных участках дорог нет камер и найти злоумышленников практически невозможно.