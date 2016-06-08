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В перинатальном центре Нижнего Тагила погиб младенец: следственный комитет проводит проверку
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В перинатальном центре Нижнего Тагила погиб младенец: следственный комитет проводит проверку

8 июня 2016, 13:00ПроисшествияПавел Щербина
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