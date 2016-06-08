В перинатальном центре Нижнего Тагила погиб младенец: следственный комитет проводит проверку

31 мая в перинатальном центре из-за халатности врачей погиб еще один малыш! Женщина поступила в пятницу по направлению на плановую операцию (кесарево сечение). В этом центре такие операции делают только по вторникам, средам и четвергам. Крайний срок родов женщины был назначен на воскресенье. Но, увы, провести операцию можно было только вторник 31 мая. Однако и на этот день было уже много рожениц! По этой причине врачи решили провести операцию (кесарево сечение) в четверг 2 июня. Так и не родившийся малыш погиб, будучи в утробе матери, во вторник 31 мая сообщила редакции TagilCity.ru тагильчанка.