В перинатальном центре Нижнего Тагила погиб младенец: следственный комитет проводит проверку
Ребёнок погиб 31 мая 2016 года.
31 мая в перинатальном центре из-за халатности врачей погиб еще один малыш! Женщина поступила в пятницу по направлению на плановую операцию (кесарево сечение). В этом центре такие операции делают только по вторникам, средам и четвергам. Крайний срок родов женщины был назначен на воскресенье. Но, увы, провести операцию можно было только вторник 31 мая. Однако и на этот день было уже много рожениц! По этой причине врачи решили провести операцию (кесарево сечение) в четверг 2 июня. Так и не родившийся малыш погиб, будучи в утробе матери, во вторник 31 мая сообщила редакции TagilCity.ru тагильчанка.
Информацию о смерти ребёнка подтвердили в Следственном комитете Ленинского района:
По факту смерти ребёнка в перинатальном центре Нижнего Тагила проводится проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение рассказал заместитель начальника следственного отдела Ленинского района – Сергей Соседков.
В больнице информацию о смерти ребёнка прокомментировали следующим образом:
Информацию эту я не подтверждаю. Комментировать нечего, никакого информационного повода здесь нет. Информация, которую вы зачитали [врачу было процитировано сообщение информатора – прим. ред.], не соответствует действительности заявил главный врач Демидовской городской больницы – Сергей Овсянников.
© Эрик Х., TagilCity.ru