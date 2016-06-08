Женщина с ребенком пострадали в лобовой аварии под Нижним Тагилом (ФОТО)
8 июня 2016, 19:20ПроисшествияДенис Таратонов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
8 июня днем в период, когда над Нижним Тагилом проливались дожди, на автодороге «Северный подъезд» произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В аварии пострадала женщина-водитель и 8-летняя девочка. Последняя попала в больницу.
Сюжеты: Нижний Тагил
Происшествие случилось в 15:10. В четырех километрах от Нижнего Тагила 44-летний водитель на Nissan Bluebird потерял управление и выехал на встречную полосу. Именно в это время там двигался автомобиль Lifan, которым управляла 33-летняя женщина. Помимо неё в автомобиле находится пассажир — девочка 2008 года рождения. Участники движения не смогли избежать столкновения, и автомобили столкнулись лоб в лоб.
В ДТП пострадали пассажир и водитель автомобиля Lifan. И если у женщины лишь ушиб грудной клетки, то у девочки медики диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Девочку отвезли на лечение в хирургическое отделение третьей детской городской больницы.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей