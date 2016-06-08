Женщина с ребенком пострадали в лобовой аварии под Нижним Тагилом (ФОТО)

Происшествие случилось в 15:10. В четырех километрах от Нижнего Тагила 44-летний водитель на Nissan Bluebird потерял управление и выехал на встречную полосу. Именно в это время там двигался автомобиль Lifan, которым управляла 33-летняя женщина. Помимо неё в автомобиле находится пассажир — девочка 2008 года рождения. Участники движения не смогли избежать столкновения, и автомобили столкнулись лоб в лоб.