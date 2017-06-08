Безработный из Екатеринбурга пытался зарезать пьяного мужчину из-за пустых бутылок (ФОТО)

Недалеко от станции метро на Уралмаше, в Екатеринбурге, произошло ЧП. Безработный мужчина собирал на помойке жестяную и пластмассовую тару для сдачи в пункт приема.

В это время мимо проходил хорошо выпивший прохожий , который вдруг стал бить мужчину и пинать его сумку с пустой тарой.

Недолго думая, сборщик тары вынул складной нож и воткнул его в шею обидчика. После этого продолжил сбор сырья, как ни в чем не бывало. На автобусной остановке, куда он направился с сумкой, его задержали полицейские. Отрицать своей вины подозреваемый не стал и во всем признался, сообщает интернет-газета ZNAK. Раненого мужчину госпитализировали и оказали медицинскую помощь.