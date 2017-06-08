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Двое тагильчан совершили хищение радиаторных батарей из производственного цеха на сумму более 500 000 рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое тагильчан совершили хищение радиаторных батарей из производственного цеха на сумму более 500 000 рублей

8 июня 2017, 17:20Происшествия
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