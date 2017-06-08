«Инфинити», «Ауди» и «Вольво» сгорели минувшей ночью в Екатеринбурге (ФОТО)
8 июня 2017, 10:05Происшествия
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В Екатеринбурге на парковке у жилого комплекса сгорели три дорогие иномарки. Возгорание произошло в 3 часа ночи.
Сюжеты: Екатеринбург
Установлено, что сначала загорелся моторный отсек «Инфинити», потом огонь перекинулся на «Ауди» и «Вольво». Первая машина сгорела полностью. Две другие пострадали меньше.
Как пишет Е1, хозяин сгоревшей машины отреагировал спокойно и сказал, что у него оформлена страховка.
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Фото: Е1
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