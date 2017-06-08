Местные жители поселка в Белоярском районе обстреляли из травматики компанию екатеринбуржцев (ФОТО)

По словам потерпевших, местные начали спрашивать, зачем гости сюда приехали и посоветовали уезжать, потому что «это их территория», пишет E1.ru. Екатеринбуржцы сели в машину и поехали. Однако сельчане догнали их на иномарке и начали прижимать к обочине. Водитель из Екатеринбурга вышел на разговор, тогда и началась перепалка. Через некоторое время подъехал еще один местный житель с травматическим оружием и выстрелил мужу Анастасии в голову. Мужчина потерял сознание и упал. Нападение продолжилось: хулиганы били битами, стреляли по ногам. Девушкам тоже досталось: у Анастасии сломаны обе руки, а у ее подруги - палец. По словам очевидцев, на асфальте было много крови.